Партия «Новые люди» требует отмены концертов Shaman за бюджетные миллионы

Власти Оренбурга выделили 16 миллионов на оплату концерта певца Shaman. Вице-спикер Госдумы от партии «Новые люди» Владислав Даванков посчитал, что на фоне происходящих событий в Белгородской и Курских областях такие траты неуместны.
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