НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Курские новости

1 подписчик

Партия «Новые люди» требует отмены концертов Shaman за бюджетные миллионы

Партия «Новые люди» требует отмены концертов Shaman за бюджетные миллионы

Власти Оренбурга выделили 16 миллионов на оплату концерта певца Shaman. Вице-спикер Госдумы от партии «Новые люди» Владислав Даванков посчитал, что на фоне происходящих событий в Белгородской и Курских областях такие траты неуместны.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх