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Россия усиливает защиту своих берегов: морское чудовище выбирается на сушу

Россия усиливает защиту своих берегов: морское чудовище выбирается на сушу

Возможная разработка наземного варианта 130-мм А-192М может в очередной раз доказать, что российский оборонный комплекс способен адаптировать уже существующие системы вооружения с технологиями, разработанными для применения на флоте, к новым оперативным сценариям.

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