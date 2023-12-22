В США умер Нобелевский лауреат по экономике Роберт Солоу

Выдающемуся экономисту и доктору наук по философии было 99 лет.По сообщению газеты New York Times, лауреат Нобелевской премии по экономике за 1987 год Роберт Солоу скончался незадолго до своего сотого дня рождения.
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