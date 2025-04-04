«Чтобы люди не терялись»: специалист по деменции — гость нашей студии

Специалист по социальной работе Екатерина Мазуро – гость студии телеканала «Ника плюс»фото: RuNews Поисковики отряда «ЛизаАлерт» вместе с полицией уже несколько дней ищут пожилую женщину с признаками деменции, которая ушла из дома в Петрозаводске.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии