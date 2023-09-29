Нижегородская п...
ГлавнаяБлогВластьЧП
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Нижегородская правда

176 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Галина
    Пенсионеры и сейчас уже только смотрят на колбасу.А ближе к декабрю и ливерная колбаса будет для них деликатесом.Названы товары, к...
  • Александр Потехин
    Удивили! С момента как пришел к нам капитализм, цены стабильно растут вверх.!Названы товары, к...
  • Денис Замилов
    Создаеться впечатлениечто вопросы озвученные в статье задавал депутат весом в двести кг не желающий втискивать сою ту...Депутаты Госдумы ...

Нижний Новгород официально объявлен «Культурной столицей России» 2024 года

Нижний Новгород официально объявлен «Культурной столицей России» 2024 года

Нижний Новгород официально объявлен «Культурной столицей России» 2024 года. Торжественная церемония награждения, во время которой были объявлены результаты, прошла вечером 28 сентября в московском «Цифровом деловом пространстве».

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх