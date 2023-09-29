Нижний Новгород официально объявлен «Культурной столицей России» 2024 года. Торжественная церемония награждения, во время которой были объявлены результаты, прошла вечером 28 сентября в московском «Цифровом деловом пространстве».
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