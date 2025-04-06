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Царьград

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Стихия в Красноярском крае: 205 единиц техники восстанавливают повреждения

Стихия в Красноярском крае: 205 единиц техники восстанавливают повреждения

В Красноярском крае активизировались восстановительные работы после урагана. Энергетики из Кузбасса, Томска и Тувы помогают устранить последствия.

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