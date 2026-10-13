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Журнал «Профиль»

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Капуста вкуснее мяса: готовлю румяные оладьи на сковороде – семья просит добавку

Капуста вкуснее мяса: готовлю румяные оладьи на сковороде – семья просит добавку

Капуста кажется простым овощем, из которого трудно приготовить что-то необычное. Но стоит нашинковать ее, смешать с несколькими доступными ингредиентами и обжарить на сковороде, как получится аппетитное блюдо с золотистой корочкой.

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