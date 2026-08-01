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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Бабаев о Галиеве: «По зарплате мы пошли навстречу минскому «Динамо», на меньшие условия, чем могли бы получить в другой команде»

Агент Шуми Бабаев, представляющий интересы Станислава Галиева , высказался о том, что форвард продлил контракт с минским «Динамо».

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