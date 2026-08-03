Военнослужащие группировки войск «Восток» рассказали РИА Новости, что в ходе освобождения населённого пункта Любицкое в Запорожской области от украинской оккупации ими были найдены трупы иностранных наёмников.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии