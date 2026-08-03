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RT Russia

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Бойцы ВС России нашли тела наёмников в Любицком в Запорожской области

Бойцы ВС России нашли тела наёмников в Любицком в Запорожской области

Военнослужащие группировки войск «Восток» рассказали РИА Новости, что в ходе освобождения населённого пункта Любицкое в Запорожской области от украинской оккупации ими были найдены трупы иностранных наёмников.

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