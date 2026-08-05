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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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«Реал» предлагает Винисиусу до 24 млн евро в год с учетом бонусов – меньше, чем получает Мбаппе. «Арсенал» готов удовлетворить запросы бразильца (Cadena SER)

« Реал » не готов платить Винисиусу Жуниору зарплату наравне с Килианом Мбаппе . Как сообщает Cadena SER, мадридский клуб предложил бразильцу продлить контракт до 2031 года с зарплатой в 22 миллиона евро в год.

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