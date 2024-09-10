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Закон и Порядок

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ВС России занимают острова под Херсоном, карта боевых действий

ВС России занимают острова под Херсоном, карта боевых действий

10.09.2024 Главные новости СВО, фронтовая сводка, актуальная карта боевых действий, сводка боевых действий на утро 10 сентября 2024 года — в нашем материале.

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Комментарии
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лл
лина любимцева
Плачу за своими любимыми Херсоном, Николаевом и Одессой!! Они должны быть в составе России, поскольку  изначально  были русскими городами!!
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11 час.
Владислав Владислав
Отличные новости от Вооруженных сил России!
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5 час.
Юрий Золотарев
Пора-а, пора валить всю бадеросню в землю!! НЕлюдям не место на нашей Планете!!
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