10.09.2024 Главные новости СВО, фронтовая сводка, актуальная карта боевых действий, сводка боевых действий на утро 10 сентября 2024 года — в нашем материале.
ВС России занимают острова под Херсоном, карта боевых действий
Комментарии
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лл
лина любимцева
Плачу за своими любимыми Херсоном, Николаевом и Одессой!! Они должны быть в составе России, поскольку изначально были русскими городами!!
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11 час.
Владислав Владислав
Отличные новости от Вооруженных сил России!
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5 час.
Юрий Золотарев
Пора-а, пора валить всю бадеросню в землю!! НЕлюдям не место на нашей Планете!!
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4 час.
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