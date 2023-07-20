Военное обозрение

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Западные СМИ: США и Европа постепенно переориентируются с передачи новой военной техники Украине на ремонт уже поставленной

Западные СМИ: США и Европа постепенно переориентируются с передачи новой военной техники Украине на ремонт уже поставленной

Страны Запада постепенно меняют свою стратегию военной помощи Украине. Их внимание смещается с предоставления Киеву новой военной техники на ремонт и восстановление той, которая уже была поставлена.

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