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Царьград

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Нервные стрессы на работе: снижение на 50% у русских в 2024 году

Нервные стрессы на работе: снижение на 50% у русских в 2024 году

В 2024 году только 11,4% русских регулярно испытывали стресс на работе, что значительно ниже 24,8% в 2011 году.

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