Появилось видео: дрон-камикадзе ВСУ пытается поразить российскую авиабомбу

Посмотрите это невероятное видео с информационного канала “Военный Обозреватель”! Беспилотник FPV, принадлежащий ВС Украины, попытался атаковать российскую авиабомбу, которая по неизвестным причинам не взорвалась и мирно лежала у дороги.
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