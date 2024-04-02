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Появилось видео: дрон-камикадзе ВСУ пытается поразить российскую авиабомбу

Посмотрите это невероятное видео с информационного канала “Военный Обозреватель”! Беспилотник FPV, принадлежащий ВС Украины, попытался атаковать российскую авиабомбу, которая по неизвестным причинам не взорвалась и мирно лежала у дороги.

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