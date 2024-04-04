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Несекретные материалы

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  • Николай Кучков
    Послать циркон в место принятия такого решения в узбекистане...Узбекские ЗРК С-3...
  • Olga Sharonova
    Тут нужны жесткие ответные действия экономического, дипломатического или политического характера с нашей стороны. По-...Узбекские ЗРК С-3...
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Узбекские ЗРК С-300 и РСЗО «Смерч» могут быть переданы в руки Киева

Узбекские ЗРК С-300 и РСЗО «Смерч» могут быть переданы в руки Киева

Ташкент может продать имеющиеся у него зенитно-ракетные комплексы и РСЗО американской компании Universum Technologies LLC для их последующей передачи Украине.

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Комментарии
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В К
Мало того, что мигрантов принимаем, так ещё наш гарант регулярно этим чебурекам ордена вешает!
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52 мин.
OS
Olga Sharonova
Тут нужны жесткие ответные действия экономического, дипломатического или политического характера с нашей стороны. По-другому они не  поймут.
Ответить
7 мин.
Николай Кучков
Послать циркон в место принятия такого решения в узбекистане...
Ответить
3 мин.

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