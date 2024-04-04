Ташкент может продать имеющиеся у него зенитно-ракетные комплексы и РСЗО американской компании Universum Technologies LLC для их последующей передачи Украине.
Узбекские ЗРК С-300 и РСЗО «Смерч» могут быть переданы в руки Киева
Комментарии
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В К
Мало того, что мигрантов принимаем, так ещё наш гарант регулярно этим чебурекам ордена вешает!
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52 мин.
OS
Olga Sharonova
Тут нужны жесткие ответные действия экономического, дипломатического или политического характера с нашей стороны. По-другому они не поймут.
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7 мин.
Николай Кучков
Послать циркон в место принятия такого решения в узбекистане...
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3 мин.
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