ФК Нэшвилл – Интер Майами где смотреть матч, во сколько прямая трансляция, время начала игры МЛС (MLS) 30 июня

В воскресенье, 30 июня, сыграют ФК Нэшвилл и Интер Майами в рамках МЛС (MLS). Лови фрибет 3 000₽ для ставки на этот матч Игра пройдет на стадионе GEODIS Park Встречу будут в прямом эфире показывать зарубежные каналы, доступные в IP-TV сервисах, сайты букмекерских контор и паблики ВК.