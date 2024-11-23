Журналист Боуз призвал Запад молиться после заявления Путина

Ирландский журналист Чей Боуз в соцсетях призвал молиться, чтобы западные лидеры проявили здравомыслие после заявления президента России Владимира Путина о праве РФ на ответные удары по военным объектам западных стран.
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