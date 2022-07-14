Вахтовики из Оренбуржья отсудили компенсации за травмы в ДТП с участием автобуса

Мужчины пострадали в дорожной аварии, когда ехали в вахтовом автобусе. На 110 километре подъездной дороги Чаяндинского нефтегазоконденсатного месторождения Ленского района Республики Саха транспортное средство столкнулось с грузовым автомобилем.