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Вахтовики из Оренбуржья отсудили компенсации за травмы в ДТП с участием автобуса

Вахтовики из Оренбуржья отсудили компенсации за травмы в ДТП с участием автобуса

Мужчины пострадали в дорожной аварии, когда ехали в вахтовом автобусе. На 110 километре подъездной дороги Чаяндинского нефтегазоконденсатного месторождения Ленского района Республики Саха транспортное средство столкнулось с грузовым автомобилем.

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