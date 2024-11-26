Максим Галкин заявил, что Пугачева наполовину полячка и рассказал почему он перестал общаться со всеми друзьями

Фото: www.globallookpress.com / Anatoly Lomokhov Новости дня за сегодня сообщают о том, что Максим Галкин* поделился удивительной новостью о своей супруге Алле Пугачевой, раскрыв, что она наполовину полячка.
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