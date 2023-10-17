Экс-глава минздрава Сахалина Алексей Пак предстанет перед судом: подробности громкого дела

ЮЖНО-САХАЛИНСК, 17 октября, ФедералПресс. В отношении бывшего министра здравоохранения Сахалинской области Алексея Пака заведено уголовное дело, его обвиняют в нанесении ущерба на сумму более 60 миллионов рублей, сообщает прокуратура региона.
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