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IRONGAMERS - игры на ПК и консолях

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Инсайдер вновь подтвердил, что первые части серии Persona получат ремейки Первы...

Инсайдер вновь подтвердил, что первые части серии Persona получат ремейки Первы...

Инсайдер вновь подтвердил, что первые части серии Persona получат ремейкиПервые две игры серии Persona получат ремейки: об этом сообщил инсайдер, который в последнее время зарекомендовал себя как весьма надежный, особенно когда речь идет о продукции SEGA и Atlus.

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