Инсайдер вновь подтвердил, что первые части серии Persona получат ремейки Первы...

Инсайдер вновь подтвердил, что первые части серии Persona получат ремейкиПервые две игры серии Persona получат ремейки: об этом сообщил инсайдер, который в последнее время зарекомендовал себя как весьма надежный, особенно когда речь идет о продукции SEGA и Atlus.