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Около 20 тысяч жителей Нижнего Тагила остались без газа из-за аварии

Около 20 тысяч жителей Нижнего Тагила остались без газа из-за аварии

Прорыв газопровода произошел 21 октября в центре Нижнего Тагила при проведении земляных работ, в результате без газоснабжения остались 253 многоквартирных дома, в которых проживает около 20 тысяч человек.

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