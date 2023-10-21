Около 20 тысяч жителей Нижнего Тагила остались без газа из-за аварии

Прорыв газопровода произошел 21 октября в центре Нижнего Тагила при проведении земляных работ, в результате без газоснабжения остались 253 многоквартирных дома, в которых проживает около 20 тысяч человек.
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