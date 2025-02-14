Больше трети жителей Архангельска подвергались травле в школе

36% архангелогородцев сталкивались с буллингом со стороны одноклассников — опрос SuperJob.В ходе социального исследования было установлено, что 83% жителей Архангельска поддерживают законопроект, направленный на борьбу со школьным буллингом.
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