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Закон, порядок, государство

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В 2024 году в Мариуполе откроется филиал Нахимовского военно-морского училища

В 2024 году в Мариуполе откроется филиал Нахимовского военно-морского училища

Планируется, что довузовское образовательное учреждение Минобороны России на 560 мест будет сдано «под ключ» уже к началу учебного года.

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