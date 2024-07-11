Если посидеть денек в соцсетях, выясняется, что мы тут, оказывается, оккупированы, замучены, приговорены. И все это с нами сделали приезжие

Сергей Коваленко

Батенька, не надо тянуть нас в социализм. Не знаю, как Вы, но я социализма объелся в буквальном смысле. Не спорю: бесплатные детские сады, образование, трудоустройство после ВУЗов (замечу, по распределению, независимо от моего желания), здравоохранения (ну, какое было - и то хлеб), продовольствие так себе, особенно в регионах (за докторской колбасой очередь занимали в 5 часов утра во Владивостоке), в очереди на квартиру - на пару десятков лет. До меня, отдавшего Родине 21 год службы, очередь так и не дошла. Но речь о другом в контексте этого поста: где вы все, в том числе воспитанные на идеологии КПСС; храбрые, смелые, справедливые, решительные? Только здесь? С чем я вас и поздравляю: просрали социалистический потенциал, сдулись перед реальностью. А Вы про какие-то социалистические идеалы мне лекции читаете:-(