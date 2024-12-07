Жителей столицы приглашают на ярмарки и в эти выходные дни

Мэрия Кишинева сообщает, что в выходные дни, 7-8 декабря 2024 года, в секторах столицы пройдут ярмарки с местной продукцией и товарами, с целью поддержки местных производителей и предоставления горожанам доступа к сезонной сельскохозяйственной продукции.