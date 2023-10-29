Армия обороны Израиля вновь призвала мирных жителей Газы уехать на юг

Официальный представитель Армии обороны Израиля Даниэль Хагари сообщил, что израильские власти призвали мирных жителей северных районов сектора Газа эвакуироваться на юг в связи с расширением сухопутной операции.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии