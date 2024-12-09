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Зеленский начал политическую спецоперацию с двумя неизвестными. Первая в Киеве, вторая в Лондоне

И.о. президента Украины Владимир Зеленский начал политическую спецоперацию по подготовке выборов. Пока идут приготовления в Киеве, его сторонники пытаются нейтрализовать потенциального соперника Зеленского Валерия Залужного, который находится послом Украины в Лондоне.

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