30 апреля Дорогомиловский суд Москвы арестовал всех фигурантов дела о поджоге пожарного вертолёта на аэродроме в Остафьево.
Арестованы поджигатели Ка-32 в Москве (среди них — девятнадцатилетняя особь, учившаяся на юриста)
Комментарии
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ВА
Владимир Акулов
Если под телефонным гипнозом люди все свои деньги и квартиры отдают мошенникам...Тем более отморозки за деньги от вражеских спецслужб пойдет *играть* в игру с поджогами...Новые дистанционные очень легкие способы вербовки террористов.
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15 час.
ТО
Терехов Олег
Неоходимо ввести пожизненное без права на амнистию или УДО всем не зависимо от возраста кто имеет хоть какоето отношение к действиям террористической направленности или госизмене. ну или лет 150 заключения! И не должно быть разницы от ущерба или наличия жертв!
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14 час.
brigadier21 Snytsarienko
100 процентов поддерживаю!!!
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14 час.
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