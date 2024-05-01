Арестованы поджигатели Ка-32 в Москве (среди них — девятнадцатилетняя особь, учившаяся на юриста)

Если под телефонным гипнозом люди все свои деньги и квартиры отдают мошенникам...Тем более отморозки за деньги от вражеских спецслужб пойдет *играть* в игру с поджогами...Новые дистанционные очень легкие способы вербовки террористов.

ТО

Терехов Олег

Неоходимо ввести пожизненное без права на амнистию или УДО всем не зависимо от возраста кто имеет хоть какоето отношение к действиям террористической направленности или госизмене. ну или лет 150 заключения! И не должно быть разницы от ущерба или наличия жертв!