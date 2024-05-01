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Арестованы поджигатели Ка-32 в Москве (среди них — девятнадцатилетняя особь, учившаяся на юриста)

Арестованы поджигатели Ка-32 в Москве (среди них — девятнадцатилетняя особь, учившаяся на юриста)

30 апреля Дорогомиловский суд Москвы арестовал всех фигурантов дела о поджоге пожарного вертолёта на аэродроме в Остафьево.

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Комментарии
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ВА
Владимир Акулов
Если  под  телефонным  гипнозом  люди  все  свои  деньги  и  квартиры  отдают  мошенникам...Тем  более  отморозки  за  деньги от  вражеских  спецслужб   пойдет  *играть*  в  игру  с  поджогами...Новые   дистанционные   очень  легкие  способы  вербовки  террористов.
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15 час.
ТО
Терехов Олег
Неоходимо ввести пожизненное без права на амнистию или УДО всем не зависимо от возраста кто имеет хоть какоето отношение к действиям террористической направленности или госизмене. ну или лет 150 заключения! И не должно быть разницы от ущерба или наличия жертв!
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14 час.
brigadier21 Snytsarienko
100 процентов поддерживаю!!!
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14 час.

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