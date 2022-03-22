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Ламело Болл исполнил ключевой бросок на последних секундах матча с «Пеликанс»

Ламело Болл исполнил ключевой бросок на последних секундах матча с «Пеликанс»

Разыгрывающий «Хорнетс» Ламело Болл стал автором ключевого попадания на последних секундах матча с «Пеликанс» (106:103).

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