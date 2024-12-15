Ни одного сорняка. Агроном поделился секретами, как избавится от растений на могиле

Для борьбы с нежелательной растительностью на кладбище рекомендуется использовать гербициды. О том, какие препараты наиболее эффективны, рассказала Анастасия Коврижных, ученый-агроном и ландшафтный дизайнер.
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