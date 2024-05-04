Учителя выступили против возвращения телесных наказаний в российских школах

По словам Дмитрия Казакова, в современном мире такие практики — антигуманны В школы ни в коем случае нельзя возвращать телесные наказания, заявил член Совета профсоюза работников образования "Учитель" Дмитрий Казаков.
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