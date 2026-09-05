Путин и Собянин открыли обновленный стадион «Торпедо»

Президент Российской Федерации Владимир Путин и мэр столицы Сергей Собянин в рамках празднования Дня города Москвы открыли после реконструкции стадион «Торпедо» имени Эдуарда Стрельцова, передает корреспондент Агентства городских новостей «Москва».
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