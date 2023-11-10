63 кг рыбы изъяли у браконьера, задержанного на берегу Балхаша, передает Polisia.kz. Сотрудники природоохранной полиции ДП Карагандинской области проводили оперативно-профилактическое мероприятие по выявлению и пресечению фактов браконьерства на озере Балхаш.
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