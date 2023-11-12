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Экс-главком НАТО Ставридис призвал Украину осознать утрату части территории

Экс-главком НАТО Ставридис призвал Украину осознать утрату части территории

Адмирал счел, что нынешний конфликт может завершиться как Корейская войнаУкраина может извлечь три урока из Корейской войны, заявил бывший главнокомандующий объединенными вооруженными силами НАТО в Европе Джеймс Ставридис.

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