Работодатели шофера, утопившего автобус с пассажирами в Мойке, опровергли переработку

Комитет по транспорту Санкт-Петербурга опроверг появившиеся ранее сведения о том, что водитель автобуса, совершивший резонансное ДТП в центре города, вышел на смену после 20-часового рабочего дня и 4 часов отдыха.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии