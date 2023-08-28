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Александр Церковный о возможном интересе к Шведу: «Никого подписывать больше не планируем»

Генеральный директор «Зенита» Александр Церковный заявил, что клуб не рассматривает вариант с подписанием защитника Алексея Шведа.

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