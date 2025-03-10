МИД Польши: диалог Сикорского, Рубио и Маска показал, что США не платят за все

Дискуссия в соцсети Х между главой департамента эффективности государственного управления (DOGE) США, миллиардером Илоном Маском, главой МИД Польши Радославом Сикорским и госсекретарем США Марко Рубио показала, что в вопросе помощи Украине Вашингтон "не платит за все".