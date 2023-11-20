Geely может выкупить еще одного европейского автопроизводителя

Компания из Дьеппа, которая готовится стать полностью электрической, объявила в 2021 году, что будет сотрудничать с Lotus для разработки платформы, на которой будут основаны электрические наследники A110 и Elise.
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