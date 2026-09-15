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Роман Билык сорвал наушники и разразился матом прямо на сцене во время концерта «Зверей» в «Лужниках»

Роман Билык сорвал наушники и разразился матом прямо на сцене во время концерта «Зверей» в «Лужниках»

Бесплатный фестиваль «Энергия спорта» в московских «Лужниках» запомнился зрителям не столько музыкой, сколько эмоциональной вспышкой фронтмена группы «Звери».

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