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Жадные и эгоистичные? Почему в обществе так не любят богачей

Жадные и эгоистичные? Почему в обществе так не любят богачей

Ученые давно интересуются нравственной составляющей людей с высоким уровнем дохода. Существуют предположения, что более обеспеченные граждане чаще могут проявлять эгоистическое поведение, например, забирая конфету у ребенка или не уступая дорогу на перекрестке.

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