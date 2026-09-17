4.3 МЕНЯЕМ ДАТЫ - МЕНЯЕТСЯ ВСЕ

3. ПОГРОМ РОМАНОВЫМИ РУССКО-ОРДЫНСКОЙ ИСТОРИИ НА ПРИМЕРЕ КИРИЛЛО-БЕЛОЗЕРСКОГО МОНАСТЫРЯ. Кирилло-Белозерский монастырь - один из старейших и известнейших монастырей средневековой Руси.
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