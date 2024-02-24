В России создали новый могучий пикап – есть цена!

Российский производитель вездеходов «Трэкол» представил новую версию снегоболотохода Арктика. В основном, компания специализируется на сравнительно крупных машинах на шинах низкого давления, шестиколесный вездеход этого бренда «За рулем» тестировал, но Арктика – линейка еще более массивных машин с колесной формулой 8х8.
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