В России создали новый могучий пикап – есть цена!

Российский производитель вездеходов «Трэкол» представил новую версию снегоболотохода Арктика. В основном, компания специализируется на сравнительно крупных машинах на шинах низкого давления, шестиколесный вездеход этого бренда «За рулем» тестировал, но Арктика – линейка еще более массивных машин с колесной формулой 8х8.