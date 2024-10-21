Боец ВС РФ «Аид»: Курская область побила рекорды по сложности боев

Действующий под позывным «Аид» командир подразделения специального назначения Вооружённых сил Российской Федерации «Ахмат» проинформировал о том, что труднее всего оказалось вести сражения именно на Курском участке линии боевого соприкосновения.
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