Экономист Цыганов: Покупка квартиры с ипотекой может обернуться выгодой

Завкафедрой ипотечного жилищного кредитования и финансовых инструментов рынка недвижимости Финансового университета при правительстве Российской Федерации Александр Цыганов рассказал, что приобретение квартиры с ипотекой может принести покупателю выгоду.
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