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СВР: На замену Зеленскому США рассматривают экс-главу МВД Украины Авакова

СВР: На замену Зеленскому США рассматривают экс-главу МВД Украины Авакова

В Белом доме недовольны действующим президентом Украины и подыскивают ему замену, сообщает Служба внешней разведки России.

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Комментарии
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Eduard
Заметьте как Запад вмешивается в чужие страны,а пару лет назад постоянно на Россию клеветали,что мы вмешиваемся!
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19 час.
Россиянин
А Зеленского на фронт в качестве рядового отправить надо. Бронелифчик и каска у него уже есть.
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18 час.

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