Русскоязычный американец рассказал о том, как служил в армии США

Как в американской армии отреагировали на начало военной операции на Украине, насколько настоящие сержанты похожи на своих кинематографических прототипов и как относятся в ВС США к русскоязычным - "Газете.
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