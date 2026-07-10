MAXIM Online
ГлавнаяЧтивоЮморНавыкиСпортВидеоВ курсеСтиль
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

MAXIM Online

968 подписчиков

Польза и вред кофе без кофеина

Польза и вред кофе без кофеина

Разбираемся с декафом. Что это — химическая подделка или здоровая альтернатива любимому напитку? фото: Кадр из фильмаМногие считают декаф (кофе без кофина) чем-то бесполезным, на уровне безалкогольного пива.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии