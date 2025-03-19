Глава ВГА Ганчев рассказал о помощи военных жителям Харьковской области

Российские военные оказывают жителям Харьковской области всю необходимую помощь, чтобы обеспечить людей самым необходимым, рассказал в интервью «Известиям» глава военно-гражданской администрации региона Виталий Ганчев.
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