Полицейские в Ростовской области изъяли более 4 тонн топлива у спекулянта

В Матвеево-Курганском районе пресечена деятельность администратора бесконтактной АЗС. В ночное время он реализовал 4,5 тонны топлива, заливая его в пластиковые емкости, не соответствующие нормам пожарной безопасности.
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